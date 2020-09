El ex seleccionado nacional puso paños fríos al arrivo del volante chileno.

Pese a que el arribo del King al Inter ha sido una alegría para la mayoría de los hinchas, luego de que Ronald Koeman lo desechara del Barcelona, no todos están convencidos de que los italianos sean un equipo de primer orden.

Patricio Nazario Yáñez aseveró que:

"El Inter no es la Juve (Juventus), no es el Barcelona ni es el Bayern Múnich. Ni es el Liverpool, ni es el (Manchester) City", comentó el exjugador

"Tiene un cruce perfecto para mí. Es decir, no tuvo un gran rendimiento en el Barcelona porque el equipo no lo tuvo. El equipo vivió una transición de más a menos en cuanto a su escencia, a su ADN; con polémicas, con contrataciones que no rindieron... entonces a mí me parece que está en esa línea, digamos. Perfecto lo encuentro yo", dijo Yáñez.

Por último, el ex mundialista complementó sus dichos agregando que "yo lo pongo en el contexto de lo que es el Barcelona y dónde apunta habitualmente el Barcelona. (Arturo Vidal) va a un equipo de segundo orden, que es el Inter de Milán, que pretende quitarle la hegemonía a la Juve (Juventus)".