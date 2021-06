Pato Yáñez mete presión a La Roja: “Debe estar entre los 4 mejores de la Copa América”

El ex seleccionado nacional se refirió al desempeño que debe mostrar La Roja en esta Copa América 2021, y pide el mismo desempeño que los años anteriores.

La Roja, comandada por Martín Lasarte, ya disputa su debut en la Copa América de Brasil 2021 en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. El “Equipo de Todos” chocará con Argentina, con quien viene de empatar en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Por eso, las expectativas con respecto a lo que puedan hacer los jugadores, comandados por la Generación Dorada, están altas. Así lo mostró el ex jugador de la selección chilena, Patricio Yáñez, quien le puso la vara alta al director técnico, Martín Lasarte.

"Chile debe estar entre los 4 mejores del torneo. Tiene la capacidad suficiente para mejorar, para trabajar, pero también para competir", fue lo que señaló el “Pato” en su espacio en Radio Agricultura. Lo que fue confirmado por su compañero en el panel, Cristián Caamaño.

"Para pelear el segundo lugar incluso puede ser", comentó, afirmando que no hay otro equipo como Brasil. "Vienen con una confianza a tope. Ni siquiera Argentina se acerca a su plantilla. El 9 del Liverpool es suplente del 9 del City. Brasil se peina con los rivales sudamericanos".

Junto con eso, el ex futbolista le envió un mensaje al técnico uruguayo de Chile, exigiendo que no saque a Guillermo Maripán del once titular. "Hay que darle continuidad a Maripán, es criticado pero en la confianza logras recuperar un jugador importante. No existe la nube negra, eso no existe en un deportista", dijo.

Con respecto a los penales del “Memo”, indicó que "son distracciones, pero no le carguemos la mano siempre a un central. Si lo va a quitar, que después Lasarte asuma las consecuencias. Yo no quito a un jugador titular en la liga francesa, donde ha tenido un gran nivel".

Para concluir, se refirió a la ausencia de Alexis Sánchez en el conjunto nacional, por lo que propuso un nombre que prefiere por sobre otro. "Yo pongo a Palacios por sobre Pinares", sentenció Yáñez.