Pato Yáñez le lanza un duro mensaje a Alexis Sánchez

El comentarista deportivo se refirió a los dichos del tocopillano, quien criticó a los medios nacionales tras su llegada a Francia.

"Fue algo lindo que a todas las partes que he ido, fuera de Chile, siempre me han tratado bien. Hay un dicho, uno nunca es ídolo en su país, a veces el chileno es así, nunca tratamos de cuidar lo nuestro y siempre queremos a lo de afuera", fueron las palabras de Alexis.

"Lo dije... por algunos periodistas que inventan, critican sin saber desde Chile... (OJO NO todos) No lo digo, por mi gente ni por los niños de mi país, que amo, y que cada vez que voy a Chile, me dan amor y energía", escribió Sánchez en Instagram.

"Alguien lo tiene que asesorar para que se exprese mejor, porque no comparto que su mensaje haya sido para la prensa. Que diga que no nunca es ídolo en su país no corresponde a la realidad", comentó el Pato en ESPN.

Y a eso, agregó: "Pude haberlo sentido yo en su minuto, pero esta generación no puede quejarse de no ser profeta en su tierra. Ellos están en un sitial que pocos alcanzaron aquí".

Por último, Yáñez aprovechó de repasar el actual nivel del goleador histórico de Chile: "Si lo fuera se hubiese quedado en el Inter de Milán", cerró el ex futbolista.