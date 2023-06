Pato Yáñez lanza irónico comentario sobre el actual nivel de Vidal

El histórico futbolista de la Roja de todos se refirió al bajo momento futbolístico que vive Arturo Vidal y su futuro tras Flamengo, donde asegura que no está para la alta competencia y que solo tiene nivel para Monagas de Venezuela o Colo Colo.

El comentarista de Deportes en Agricultura, no tuvo piedad con la actualidad del King: “Yo creo que para la alta competencia no está, eso es lo que pienso independiente del país al que vaya. Si me dices que se va a Venezuela, que se vaya al Monagas, ahí no va tener problema y en Colo Colo tampoco”.

Para Yáñez, el King: “No está para un River, equipos de importancia, de relevancia que estén intentando ganar Copa Libertadores o que sabes que van a llegar a la final, pero para venir a Colo Colo le sobra”, complementó.

Pato Yáñez advierte a Vidal si quiere regresar al Cacique debe mejorar: “Yo le diría venga a despedirse, juegue bien, deje un buen sabor de boca, hágalo la raja, espectacular. Si no anda preocupado de otras cosas, perfecto, no pasa nada. Por condiciones, le sobra estar en Colo Colo, el tema es si viene predispuesto a jugar, a estar presente, a sacarse la cresta y ser un aporte”.

El Pato Yáñez criticó el momento futbolístico de Vidal en Brasil.

Arturo Vidal llegó a Chile

El Rey no quiere tocar otros temas que no sean La Roja: “ahora quiero hablar de la selección, quiero ser campeón con Flamengo en los tres campeonatos“.

Respecto a su irregularidad en el ‘Mengao’, Vidal indicó que “claramente para la gente que ve que no he estado jugando puede decir que estoy mal, pero me siento bien, estoy al cien por ciento, es una decisión técnica que hay que aceptar, no la comparto, pero es lo que el entrenador (Jorge Sampaoli) quiere”.