Pato Yáñez exigió citación de Leonardo Gil a la Selección Chilena

El ex futbolista nacional golpeó la mesa y pidió que Leonardo Gil sea incluído en la próxima nómina de La Roja para las Eliminatorias Sudamericanas.

Una de las más grandes figuras del Campeonato Nacional es Leonardo Gil, dueño del mediocampo de Colo Colo. El futbolista argentino se ha vuelto un pilar vital en el equipo de Gustavo Quinteros con su tremenda entrega, y ya registra varios goles y asistencias.

Bajo ese contexto, Patricio Yáñez usó su espacio en Deportes en Agricultura para referirse al tremendo presente del “Colorado”. Así, indicó que el trasandino se merece una chance para estar en la próxima nómina de la Selección Chilena para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas de octubre.

“Ojalá no se transforme en una (Eugenio) Mena dos. Lo que realizó en su momento Reinaldo Rueda cuando lo pedían a gritos que fuese convocado, porque tenía un buen rendimiento en el fútbol argentino. Finalmente, (Martín) Lasarte lo terminó citando”, comenzó señalando.

“Espero que la tozudez de Lasarte no sea más fuerte de no llamar a Gil. Más allá de los gustos, yo no digo que va a ser titular, pero al menos te puede generar un cambio en algún momento determinado del partido”, añadió.

Sobre lo mismo, destacó que Gil “no es un típico volante, es un volante mixto, que tiene llegada. Que tiene gol y que merece tener una opción en La Roja, merece estar en la próxima convocatoria para las eliminatorias”.

De esta forma, el ex Rosario Central sigue sumando votos para que sea tenido en cuenta para la próxima fecha triple. Situación donde el “Equipo de Todos” necesita mostrar su mejor versión para sumar de a tres ante Perú, Paraguay y Venezuela. Y así seguir vivo en el camino a Qatar 2022.