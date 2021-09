Pato Yáñez comparó caso de Leonardo Gil con el de Mena en La Roja

El actual comentarista deportivo Pato Yáñez se refirió a la falta de Leonardo Gil en la nómina de la Selección Chilena para la próxima triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

El lunes el Director Técnico de La Roja, Martín Lasarte, entregó el listado de los jugadores que representarán a Chile en los próximos partidos frente a Perú, Paraguay y Venezuela.

Quien no estuvo presente en la nómina fue el jugador albo Leonardo Gil, ausencia que ha sido ampliamente cuestionada.

En este sentido, el ex delantero de Colo Colo, Pato Yáñez, señaló en Radio Agricultura que no entiende cómo Leonardo Gil no fue citado al menos como alternativa y comparó su caso con el de Eugenio “Keno” Mena.

"Entiendo que puede ser no del gusto del técnico pero, con lo que hay, lo que te ofrece, ya no lo veo porque esta Baeza, si no porque en un minuto determinado te puede ser útil, tiene remate, tiene tiro libre, tiene un par de cosas para ser alternativa”, manifestó.

Tras esto, señaló que “uno ni si quiera los postula de titular, pero me llama poderosamente la atención. Quizás estamos en presencia de un 'Mena 2' en relación a que 'Triple R' que no llamaba al lateral de Racing. Quizás es lo mismo, o no es de su agrado”.