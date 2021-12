¿Pasará en Chile?: El violento lienzo en contra de comentarista argentino

¿Pasará en Chile?: Un polémico trapo contenía la leyenda “Po$$o Vignollo mercenario”, junto al rostro del comunicador argentino vestido como pirata abrió el debate al otro lado de la cordillera.

La prensa trasandina reaccionó y Olé fue uno de los más enérgicos: “la repudiable bandera contra Pollo Vignolo. En el partido de Boca, colgaron un trapo agresivo y cobarde contra el periodista. Repudio total e intrigas”.

"Una bandera violenta, agresiva, contra el Pollo Vignolo en una tribuna de socios, en la baja, que da al Riachuelo. Una forma cobarde de ensuciar al relator emblemático y cara visible de ESPN, que justamente estaba en el mismo estadio relatando”, sostuvo Olé.

Y el medio argentino tiene sus sospechas: según información de Olé, un actual directivo de Boca sería el responsable por detrás del accionar de la barra xeneize contra Sebastián Pollo Vignolo.

“Uno de los miembros del Consejo, Alfredo Cascini, trabajó como panelista de su programa pero desde su desvinculación para ser dirigente tuvieron varios cruces”, expuso el diario deportivo.

Olé sentenció: “se notó que la movida la tenían planeada. Tres hinchas/barras se suben al alambrado detrás del arco hacia donde atacaba Boca apenas pasados los 45 minutos. Por el momento elegido, porque no era una bandera casera, porque nadie se quejó de que les taparan la visión, se ve que estaba organizado. Y las mayores sospechas recaen sobre uno de los miembros del Consejo, Alfredo Cascini”.

Le colgaron una bandera al Pollo Vignolo en cancha de Boca!

¿Qué pasaría en MÉXICO y en qué cancha pasaría 1ro? pic.twitter.com/kYOBkzTfmU — El Rojo (@ElRojoAbreu) December 2, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.