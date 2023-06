El Mago Valdivia nuevamente es protagonista de las páginas de la farándula chilena. En la última transmisión de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli reveló más detalles acerca de su relación con el futbolista formado en Colo Colo.

"Ayer me sapié con lo del futbolista. No te podría mentir y decirte ‘me olvidé que hay cámaras’, porque no me olvidé, sabía que estaban, pero creo que no medí las consecuencias hasta que lo dije", expresó Constanza Capelli.

"Me sentí mal, hueo…, porque yo le prometí. Él no sabe que yo iba a estar acá, pero yo se lo prometí. Me llevaba muy bien con él", lamentó la participante del programa del momento en nuestro país.

Constanza Capelli, integrante de Gran Hermano Chile recordó un pequeño pololeo con el Mago Valdivia

"Para él era algo muy íntimo y privado que le podría causar muchos problemas. Yo no, porque estoy soltera, no estoy casada ni tengo hijos. Él sí", aseguró la participante de Gran Hermano.

La mujer de 27 años cerró diciendo que: "no quiero salir y que eso opaque todo lo que yo soy, porque sé que es un tema controversial".

Para cerrar, reconoció que: "él estaba separado" cuando estuvieron juntos, aunque reconoció que no habla mucho de eso porque "me da lata que sea un tema, aunque no debería serlo. La gente tergiversa todo... pero quizás a nadie le importa".