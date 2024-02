Paren todo: exjugador de Colo Colo admite que quiere volver al club

Colo Colo se ha caracterizado por ser formador de jugadores, pero muchos de ellos han pasado sin pena ni gloria por el club y terminan llevando sus carreras lejos del Estadio Monumental. Sin embargo, hay otros que han dejado un legado imborrable en el club ganándose el cariño de todos los hinchas.

Este precisamente es el caso de Claudio Baeza, volante formado en Colo Colo y que no oculta sus ganas de retornar. "No he tenido ningún acercamiento con nadie desde que me fui. Termino mi contrato acá en Toluca en diciembre de este año y obviamente siempre estoy abierto a la idea de volver al club", dijo el canterano albo en el programa Futmas.

En ese mismo sentido, el actual jugador del Toluca mexicano admitió que "siempre está la intención. Si me quieren en algún momento es muy difícil que les diga que no. Tengo contrato hasta final de este año, hasta diciembre, y siempre voy a querer volver. Siempre es bonito volver a casa".

Quizás te pueda interesar: Revelan la razón por la que Damián Pizarro no juega en Colo Colo

Claudio Baeza es recordado con cariño por los hinchas albos.

Recordar que después de conseguir seis títulos con el Cacique y formar parte de aquel equipo que alcanzó los cuartos de final de Copa Libertadores en 2018, Baeza dejó el club para partir al fútbol de medio oriente dejando una buena cantidad de dinero en Macul. Luego de eso ha sumado pasos por Necaxa y Toluca, clubes donde ha mantenido un alto nivel.

Es así como Claudio Baeza ve con muy buenos ojos retornar al club a finales de 2024, pues termina su contrato en México y podría facilitar así su retorno al Estadio Monumental. Eso sí aún resta mucho año y habría que analizar la situación en el momento, aunque las intenciones del volante son innegables.