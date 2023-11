Pareja de Matías Fernández lanza más dardos: "solo quiere dinero"

Matías Fernández se encuentra en el ojo del huracán tras ser denunciado por violencia intrafamiliar, sin embargo el jugador expresó su inocencia y aseguró tomar acciones. En todo este contexto, su actual pareja también salió nuevamente en su defensa.

"Yo soy la verdadera. Lo que pasa es que la ex de Mati ve a la hija como signo peso $$$ y ahora no le basta el dinero. Quiere destruir a Mati todo porque si ella no es feliz nadie lo es", fue lo que dijo la actual pareja del futbolista.

Es así como volvió a salir en defensa del actual defensa de Independiente del Valle, pues el mismo día en que se hizo público el caso también salió a protegerlo al dejar un mensaje en sus redes sociales.

"Estamos mejor que nunca con Mati, él es un papá y esposo maravilloso. No hagan caso a los comentarios de personas que no tienen idea de lo que él vive porque todos estos problemas que le presentan es porque no quieren que vea a su hija, así que les pido cariño y respeto por él", fue lo señalado en aquel entonces.

Matías Fernández también acusó inocencia

El propio jugador denunciado, quien además sufrió su desvinculación de La Roja, también dio su versión de lo ocurrido al dejar un comunicado en su cuenta de Instagram acusando inocencia.

"Desde el día de hoy pondré todos los antecedentes a disposición de quien lo requiera a través de mi abogado con el objeto de probar lo antes posible mi inocencia en esta denuncia que además de inaceptable, es calumniosa y busca perjudicarme", aseguró el jugador mientras acusaba inocencia.