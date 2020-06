El goleador del Cacique se refirió a lo que vive el chileno en esta crisis por el coronavirus.

Paredes estuvo hace unas semanas en terreno junto a la Ruta Alba entregando cajas de alimentos para los más necesitados.

“Está complicado, difícil. Hay mucha incertidumbre. Esperemos que vaya pasando de a poco. Espero que ayudemos a los que menos tienen. A los empresarios también. He estado en terreno y la gente está sufriendo mucho“, comentó.

“Es complicado. Cuando llego a mi casa, pienso en esos niños que la pasan mal y por eso trato de ayudar. No es posible que un trabajador se quede en casa si tiene que llevar el plato de comida. Que el Gobierno nos diga que hay que quedarse en casa, es imposible. Es algo muy complejo. Yo llamo a que ayuden todos. Algunos no ven la realidad. Es cosa de ir a terreno y ver cómo la gente hace ollas comunes. No lo había visto nunca. Cuando era pequeño se veían cosas similares en el barrio, pero no tanto como se vive hoy en nuestro país”, expresó.

También tuvo palabras paea su retiro del fútbol: "Es difícil para los que estamos en la actividad. Es muy incómodo, porque uno piensa ‘¿qué vas a hacer después de correr 20 años atrás de una pelota?’ Por eso es muy difícil. Mi señora siempre me lo dijo que tenía que haberme retirado”.

“Mi sueño siempre ha sido retirarme en Colo Colo y espero que sea así. El resto se verá a fin de año. Se ha hablado de una gran despedida y es ilógico que sea una despedida con helicóptero. Hoy por lo que estamos viviendo, será de otra forma. Si hay una fiesta o algo, que se haga con mayor humildad“, sentenció.