Paredes le manda curioso mensaje a Johnny Herrera

En un live de Instagram, el "Tanque" conversó con Pamela Díaz y Julio César Rodríguez sobre su despedida: “Hace dos meses y medio que no entrenaba y hoy en día me puse a entrenar. Me estoy preparando para mi despedida, así que espero que toda la gente colocolina y la gente que le gusta el futbol pueda estar en esa despedida, en ese partido final”, detalló para “Juega en Línea”.

“Algunos compañeros que tuve durante mi carrera van a venir a la despedida, van a jugar en el partido. Ya hablé con Arturo Vidal, el va a venir así que le agradezco una enormidad y le mando un abrazo y que le vaya la raja en Brasil”, reveló.

“Él (Brayan Cortés) va a jugar, tiene que jugar. Quiero invitar a todo el plantel de Colo Colo obviamente, el de este año”, complementó.

Además tiro la talla sobre invitar a Johnny Herrera: "No sé, si el publico quiere que lo invite yo lo puedo invitar. No sé si Johnny quisiera…no sé quiénes van a jugar en contra. Mayormente la gente que jugué yo, que es de colocolo. Algunos amigos. Hablé con Nicolás Peric…”, expresó el ex jugador.

“Deberían transmitirlo, estamos ya trabajando en eso… trabajando con los auspiciadores y en algún canal para poder transmitir ese partido”, sentenció.