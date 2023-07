Un triste debut tuvo Esteban Paredes con la camiseta de San Antonio Unido.

El histórico goleador del fútbol chileno tuvo su estreno con la camiseta lila frente a Deportes Limache, equipo que se quedó con el triunfo por 2-1 en el Estadio Municipal de Cartagena.

Daniel Castro se robó todas las miradas anotando los dos goles de Limache, mientras que el descuento lo convirtió Sebastián Valencia justo antes del término del encuentro.

“La verdad es que estaba aburrido, ya no sabía qué hacer ya. Después decidí entrenar y me motivaron a que jugara estos tres meses y medio o cuatro y dije que sí”, comentó Paredes a Las Últimas Noticias.

“Le he dicho a mis compañeros que soy un jugador más, que no me miren de tal manera, ellos lo han asumido bien, que si me tienen que retar, que me reten. Ha andado todo bien, lo único que falta es ganar. Pese a ir perdiendo 2-0 tuvimos las mejores ocasiones”, reconoció.

Paredes acompañado

Esteban Pavez llegó hasta Cartagena para acompañar a Esteban Paredes en su nuevo club de la Segunda División Profesional.

“Paredes es mi amigo y por eso quise estar acá. Es uno de los pocos amigos que tengo en el fútbol. Hay que estar con Esteban en todo momento, me pone contento como amigo que vuelva a jugar”, comentó tras el encuentro.

El actual capitán albo recordó las enseñanzas del goleador cuando éste era el capitán del Cacique.

“Hoy me toca ser capitán y creo que saqué lo mejor de él. Siempre me dio muy buenos consejos y trato de ser como él fue, de ayudar a la gente, a los compañeros y a la gente del staff. Cuando chico mi sueño era ser capitán de Colo Colo y hoy lo estoy cumpliendo”, complementó.