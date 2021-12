Paqui Meneghini lanzó dura amenaza en contra de la U

Paqui Meneghini en conferencia de prensa fue categórico y advierte al cuadro Azul sobre el potente juego que tiene su equipo en condición de forastero. "Nos hemos hecho fuertes, sólidos y contundentes de visita y el equipo lo siente. En el próximo partido apelaremos a eso",

"El primer gol será importante, es una ventaja que permitirá soltarse un poco, pero no asegura nada", profundizó.

“Al ser el último partido las estadísticas quedarán a segundo plano y las dificultades serán las que gestionen el partido", reflexionó Paqui.

"Nos enfocaremos en lo que podemos controlar nosotros. Veremos si nos alcanza para estar en Copa Libertadores o no", sentenció sobre el importante duelo ante la U.

El partido entre Unión La Calera y Universidad de Chile está programado para el próximo domingo 5 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua por la última jornada del Campeonato Nacional 2021.

⚪🔴 Conferencia de prensa 🔴⚪



Damos inicio a la conferencia de prensa junto a nuestro DT, Francisco Meneghini 🗣⚽, y los medios de comunicación. pic.twitter.com/q5c1llwV4n — Unión La Calera SADP (@ulcsadpoficial) December 2, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.