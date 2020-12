El ex estratega de Audax Italiano se refirió al puesto de entrenador de la selección chilena.

Sobre Beccacece, el estratega cree que: "Tiene una experiencia importante trabajando con este mismo equipo. No exactamente todo el plantel, pero conoce a los jugadores que mencioné anteriormente. Creo que está completamente preparado para entrenar en este contexto", advierte el ex Audax y La Calera.

"Es un entrenador que si se destaca por algo es por esta capacidad de preparar los partidos, incluso en poco tiempo. Desconozco si él querrá, desconozco si querrán que él sea, pero por qué no", sentencia el argentino.

Francisco Meneghini explicó cómo era la labor de Beccacece mientras integraba el cuerpo técnico de Sampaoli: "Con Jorge armaban una dupla muy interesante. Jorge siempre a la cabeza, guiaba y daba las pautas, pero Seba también con una gran capacidad de ejecutar".

"Él tenía mucha incidencia en el día a día, gran relación con los jugadores así que creo que eso, en el caso de que se presente la posibilidad, que insisto no sé si va a pasar o no, creo que puede ser un plus", agrega.

"Creo que la experiencia, haber estado en una eliminatoria, conocer a los jugadores, conocer al medio chileno, que no es menor... me parece que le da esa posibilidad de que, si se presenta la oportunidad, pueda ser", comentó Paqui.

Según Francisco Meneghini, ha existido un progreso indesmentible en la selección. "Creo que han aparecido jugadores importantes, en defensa. El partido que jugaron los centrales contra Uruguay fue un partido de mucha claidad, en el que marcaron presencia", analizó.