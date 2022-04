Papá de Paulo Díaz dice "no estar ni ahí" con Colo-Colo

Colo Colo recibirá este miércoles la difícil visita de River Plate de Argentina por la tercera jornada del Grupo F de la Copa Libertadores 2022, en donde buscarán los tres puntos para quedar como exclusivos líderes de la zona.

Al frente estará el equipo comandado por Marcelo Gallardo y Paulo Díaz, defensor central de La Roja y que tuvo un breve paso por el Cacique entre 2015 y 2016.

El papá de Paulo Díaz habló en exclusiva con Bolavip en la antesala del Colo Colo vs. River Plate.

“Lo que pasa es que a lo mejor no lo tomo de esa forma por el cómo se portaron con Paulo. Pasaron cosas que nosotros no hemos hablado y no lo vamos hablar, pero se portaron mal”, comenzó diciendo.

El ex árabe dijo que: “A mí, me da lo mismo Colo Colo. Si Paulo estuviera jugando en Bolivia, iría por el equipo boliviano. Nunca he sido hincha de Colo Colo, aparte se junta el tema de cómo se portaron con él, no todos, pero sí gente que estuvo en esos momentos”.

En el cierre, Ítalo asegura que en Chile no se valora la carrera de Paulo Díaz: “Creo que no se le ha dado la importancia a lo que él ha hecho allá (en River). Nosotros como chilenos para que triunfemos afuera es súper importante, sea quien sea. Resulta que de repente hablan de Pellegrini, de Bravo que pasó a la historia por esto y lo otro. Paulo ya lleva cuatro títulos y nadie ha hablado, es muy poco lo que se habla de él, independiente que sea mi hijo”, remató.