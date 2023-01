Papá de jugador de Colo Colo criticó con todo a Gustavo Quinteros

El entrenador albo es apuntado por "no confiar en los canteranos", uno que tuvo pocos minutos con el DT fue Cristian Zavala, por eso para esta temporada busca nuevos horizontes y todo apunta a que jugará en Godoy Cruz de Argentina.

"No me gusta mucho opinar, porque todos piensan que por ser el padre lo veo de cierta forma, pero luego de conversar con mis conocidos todos concordamos. En Melipilla le dieron confianza y se soltó, explotó, se pudo ver el rendimiento que podía dar. Acá todo parte porque el técnico no le entrega confianza", confesó Cristián Zavala padre en entrevista con Las Últimas Noticias.

"No es solamente un partido. Hay gente a la que le han dado diez y hasta 20 partidos y siguen bancándolos, pero no es el caso de Cristián", se lamentó, por lo que "tomar otro aire le vendría bien, así retomaría confianza".

El padre del puntero apunta a que hay un problema estructural en ByN. "Es cosa de escuchar al papá de Williams Alarcón, está todo dicho, no me gusta polemizar a mí. Todos saben lo que pasa en Colo Colo y los jóvenes prácticamente se están arrancando porque no están surgiendo", enfatizó.

Adelantó que: "lo más probable es que arranque Joan Cruz, ya arrancó Williams Alarcón. Y lo malo es que los chicos tienen condiciones y no se están aprovechando".

En todo caso admite que también le tira las orejas a su hijo cuando corresponde. "No todo es bonito y sí le digo cuando él se equivoca para corregirlo. Ha tenido partidos bajos, pero yo veo que hace todo lo correcto para estar y lo dicen varias personas. La confianza del técnico no puede ser poner a un jugador solo 15 minutos o entrar cuando el partido esté empatado o perdiendo", finalizó.