Pancho Sagredo criticó con todo a Alexis Sánchez

Pancho Sagredo, actual periodista de ESPN analizó el moment de Alexis Sánchez, delantero del Inter de Milán, volvió a las canchas este miércoles en el triunfo 2-0 de los ‘neroazzurros’ ante Spezia, en duelo válido por la Serie A de Italia.

La escasa presencia en el Inter generó debate en el programa ESPN 360, donde Maks Cárdenas y Francisco Sagredo cruzaron declaraciones por el presente del ‘Niño Maravilla’.

Durante el espacio, el corresponsal defendió a Sánchez por su baja cuota goleadora, esgrimiendo que un jugador suplente no puede estar a la altura de los titulares como Lautaro Martínez o Edin Dzeko.

Lo anterior generó la respuesta de Sagredo, quien afirmó que “por algo este chico lleva cuatro años sentado en la banca. En el United, ahora en el Inter, no juega”.

“Bajo esa perspectiva, cualquier juvenil del plantel al que le dan cinco minutos al año, tiene mejor registro porque si jugara más quizás haría más goles. Si por algo no juega”, complementó el periodista.

Vale señalar que Alexis Sánchez y el Inter vuelven a la cancha este sábado 4 de diciembre cuando, desde las 14:00 horas, visiten a la Roma de José Mourinho.

"POR ALGO ESTE CHICO LLEVA CUATRO AÑOS SENTADO EN LA BANCA, EN EL UNITED Y AHORA EN EL INTER"#ESPNF360Chile @panchosagredo debatió con @MaksCardenas por la suplencia de Alexis y su aporte como delantero desde que llegó al cuadro lombardo. ¡Míralo por #ESPNenStarPlus! pic.twitter.com/M8Q4ySxPFp — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) December 2, 2021

