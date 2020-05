El exitoso comunicador que conduce Lugares que Hablan contó detalles de su infancia colocolina.

Francisco Saavedra reconoce que no es mucho de ver partidos, pero se entusiasma bastante a la hora de hablar del equipo que ama toda su familia.

“Aprovecho de decir al tiro que soy de Colo Colo. No soy de los que ve muchos partidos, ni está pendiente, ni nada, por una cosa de tradición familiar soy de Colo Colo. ¡Como Colo Colo no hay, all right! ¿Quién es Colo Colo? Chile“, expresó en el programa Abrazo de Gol de CDF.

"Recuerdo que me llegó una camiseta autografiada, cuando fui al Parque Futangue una vez, me llega una camiseta a mi casa, la regalé para una familia que necesitaba hacer un beneficio, soy súper despojado en eso", confesó.

Saavedra recordó su infancia:"Esto viene de chico, me acuerdo que mi tío Jorge nos llevaba al estadio y de Curicó a Santiago era como un hito. Siempre las conversaciones en la mesa era sobre fútbol y política. Quedaba la embarrada“.

"Me gustaba mucho ir a ver los partidos en el comienzo, después le fui perdiendo el gusto a los partidos. En partidos importantes soy súper hincha, una vez me fui solito a Plaza Dignidad", sentenció.