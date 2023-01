Tras la dura derrota de la Sub 23 ante Santiago Wanderers en Valparaíso, el periodista le cayó con todo al técnico trasandino. "Que se vaya a Paraguay, España, donde sea, pero no puede continuar en Chile", reclamó.

"No puedes perder 5-0 con nadie, ni con equipos de la B, ni de la A, ni con Brasil, ni con Alemania. Perder por ese resultado es una verguenza que en cualquier país te saca el técnico del equipo que esté dirigiendo", comenzó diciendo en Todo es Cancha.

Luego, agregó que "el desastre no es solo con la Sub 23. Equipo que toma Berizzo es un desastre. No gana nada, no ha ganado ni un p*** partido desde que llegó. En la Sub 23 ganó un partido corneta con Perú solamente".

"Afortunadamente para estos chicos, el partido no fue televisado, pero Eduardo Berizzo tiene que tener su maleta armada y partir mañana a Paraguay, a España, a Argentina, donde sea. No puede continuar en Chile. Es un técnico que da verguenza. No vino a trabajar.", cerró.