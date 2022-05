Pancho Eguiluz se lanza con todo en contra de canterano de la U

Everton le ganó por 2-1 a Universidad de Chile en Viña del Mar en un partido que estuvo marcado por el bajo rendimiento del equipo azul.

Francisco Eguiluz habló sobre el partido del Bulla en el programa Todo es Cancha, plataforma que utilizó para decir que “Hay cuestiones de fundamentos que yo no entiendo en jugadores profesionales, como el pase que hace Gallegos en la falta antes del tiro libre”, comenzó diciendo.

Bajo esa misma línea, el periodista complementó diciendo que “No logro entender que un futbolista profesional se de vuelta en la barrera cagado de susto porque le llegue un pelotazo en la cara. Si eres futbolista profesional y te pagan 3, 4, 5 o 7 millones de pesos, recibe el pelotazo en la cara po’ hueón”.

Eguiluz aclaró que se trató de Marcelo Morales el jugador en cuestión y siguió profundizando: “Tú vives de esto, el pelotazo en la cara no te va matar, no te va quebrar la nariz, pero no puedes girarte. Le regalaste el gol a Cristián Cuevas con un pase sin fundamentos hacia el centro y atrás y después te giraste mostrando una cobardía tremenda para recibir un pelotazo en un tiro libre. Es impresentable para un futbolista profesional”.

Universidad de Chile tendrá una nueva oportunidad para salir del mal momento por el que atraviesa futbolística e institucionalmente cuando reciba a Huachipato en el Estadio Santa Laura por la Fecha 14 del Campeonato Nacional 2022.