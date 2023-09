Pancho Eguiluz pide la salida inmediata de Eduardo Berizzo

Pancho Eguiluz cree que Berizzo quedó con la soga al cuello tras la caída ante Uruguay en el Estadio Centenario.

El periodista dice que el DT tuvo que salir hace tiempo de la banca de la Roja: “Yo creo que ya no estamos muy a tiempo con Berizzo, se tuvo que haber ido antes del inicio porque no mostró resultados, fondo de juego, ideas, trabajo. Seguimos dependiendo de Vidal y Alexis porque nunca se probó en lo que lleva a cargo una formación que permitiera no depender de ellos. Ya es tarde”, dijo a BolaVip.

El relator de Radio Bío Bío no tiene dudas: “Si hoy no se puede, la decisión a tomar tiene que ser el despido del técnico, aunque lo dudo. Pablo Milad lo que hizo para estas clasificatorias fue ver la tabla de posiciones de Qatar 2022 y trajo a uno de los pocos técnicos que salió peor que Chile en Sudamérica. Veo muy difícil que lo despidan”.

Sobre el partido que la selección chilena disputará ante Colombia, Eguiluz afirma que: “Hoy está complicado, ya la cancha es la primera vergüenza. Mostrar esa cancha al mundo me parece que es una vergüenza mayúscula que puede afectar a los colombianos y por ahí podríamos tener alguna esperanza, pero veo todo muy difícil con el técnico que tenemos que inventa cosas que no se explican como el planteamiento frente a Uruguay”, dijo en el cierre.