Pancho Eguiluz le da en el piso a Darío Osorio: "El cabro era flojo"

El mediocampista Darío Osorio finalmente partirá al fútbol europeo luego de que Universidad de Chile llegara a un acuerdo con el desconocido club danés Midtjylland.

El Midtjylland es un club fue fundado recién en 1999, pese a lo cual ha clasificado constantemente a las copas europeas.

El periodista Francisco Eguiluz en el programa Agenda Matinal analizó el traspaso del canterano azul.

“Qué bueno que la U tuvo la suerte de sacar un muchacho bueno para el fútbol y que suerte que el muchacho se pudo escapar de Chile. Lamentablemente, tenemos que hablar así porque es así no más po. El muchacho se escapa de Chile ¿Tú crees que su sueño era jugar en Dinamarca? No, era jugar en Inglaterra, sabe que para jugar ahí no puede no salir de Chile”, remarcó el comentarista deportivo.

“El cabro es bueno como es bueno Pizarro, Assadi, Aravena, pero acá no va a pasar nada”, agregó el comunicador.

Para cerrar, el comunciador dijo que: "al pobre Pellegrino esto le descompone el equipo porque Osorio era super intermitente pero te tocaba dos pelotas por partido y hacía un gol o una asistencia, con toda la flojera del mundo. El cabro era flojo pero te desnivelaba”.

La madre de Darío Osorio despidió a su hijo con lindas palabras: “Porque siempre serás nuestro futbolista preferido… como tu madre y tu familia nunca dejaremos de apoyarte y desearte siempre lo mejor hijo, porque nos sentimos felices por ti y la gente que siempre te ha apoyado. Éxito en todo, te amamos mi niño”, escribió Alicia Osorio en sus redes sociales.