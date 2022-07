Pancho Eguiluz defiende a Diego López del pésimo momento de la U

El periodista y panelista del programa Todo Es Cancha, repasó a varios jugadores de Universidad de Chile por su mal desempeño en la derrota ante O'Higgins en Rancagua y salió en defensa de Diego López.

"Yo veo a esta U con la de Escobar y me parece un equipo con mucha más intención, el tema es que sigue fallando en defensa. En López veo algo de trabajo que no había visto en la U en cuatro años, el problema es que los jugadores son malos", comenzó diciendo.



"Yo quiero defender a Diego López y mucho se habla de jugadores de buen pie en la U. Osorio pasa escondido y no le vas a ver el pie mientras salga de la raya, Assadi jugó 20 minutos y se cansó, Poblete viene de un equipo que bajó a segunda, Brun es un tronco no existe, Aránguiz no existe ¿Qué buen pie? No tocan la pelota, están escondidos en el partido", agregó.

📺 El gol de Matías Donoso en el triunfo celeste que hizo estallar de alegría a una ciudad entera 🙌 ¡Vamos muchachos! 💪#DaleOHigginsDale 🇧🇼 pic.twitter.com/pRBYYbZW4y — O'Higgins FC 🇧🇼 (@OHigginsoficial) July 25, 2022

"El chico Osorio increíblemente desapareció del partido, hizo una jugada de peligro y el resto fue esconderse en la línea. No me gustó el partido de Aránguiz, entró desconectado nuevamente Jeisson Vargas, Junior Fernándes yo no se que tienen que esperar que no es nueve", sentenció el reconocido comunicador.