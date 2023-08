Pancho Eguiluz barre el piso con los canteranos del fútbol chileno

El periodista deportivo Pancho Eguiluz le mandó una dura indirecta a varios jugadores de Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica.

“Valentín Barco de Boca Juniors va y patea el penal como un señor de 35 años, a diferencia de los chilenos”, dijo de entrada el comentarista en el programa Agenda Matinal.

“¿Cuánto tiempo hemos hablado de Vicente Pizarro? Le pasan camiseta, dura 45 minutos y le dice a Quinteros que se la devuelva a Fuentes. Darío Osorio, Lucas Assadi, Clemente Montes y Gonzalo Tapia lo mismo. Ojo que estos que nombres no son malos para el fútbol pero son arrugones, no marcan ninguna diferencia. Assadi cuando se decide encarar se pasa a tres hue… y sería su aporte al partido. Vicente Pizarro, toquecito para el lado y cambio de frente y dicen que es bueno”, aseveró Eguiluz.

Valentín Barco anotó el penal de la clasificación de Boca en Libertadores.

“Vean a Barco y aprendan de los argentinos que no arrugan”, cerró furioso el también comentarista deportivo de Radio Bío Bío.

Eguiluz ya había criticado a Vicente Pizaro hace unas semanas atrás: “Ayer (sábado) salió y mejoró el equipo altiro. No mostró nada, no entregó una pelota buena. No puede estar en Colo Colo, no puede jugar en Colo Colo y menos ser capitán”, siguió Eguiluz.