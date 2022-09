Pancho Eguiluz asegura que Diego López ya no debería estar en la U

Para el periodista Francisco Eguiluz, la situación es bien clara y López debió ser cesado tras la derrota ante Universidad Católica.

"Yo creo que se acabó, debió haberse acabado el día del partido con la Católica. El día que alguien leyó en el diario que Osorio quedaba en la banca lo tenían que echar, en ese mismo momento", aseveró Eguiluz.

El relator de Radio Bio Bio siguió argumentando sobre lo errónea de esa decisión: "Ya una vez que se mandó esta embarrada con Osorio en la banca y no habiéndolo echado apenas terminó el clásico, me parece un despropósito echarlo después de perder con Coquimbo que es la idea que anda dando vuelta, porque el día que pierdas con Coquimbo es porque bajaste a segunda", manifestó en Todo es Cancha.

"A mi me gustaba Sebastián Miranda, me parece que lo hizo bien como interino, me parece un gallo que tiene las ideas súper claras, es un gallo cercano al plantel, me parece que el Seba era el hombre y se lo farrearon, nomás".

"Trajeron al uruguayo, que ojo, yo creo que le ha levantado un poquito el rendimiento a lo que jugaba con Escobar, pero respecto a lo que dejó Miranda no ha mejorado nada", cerró Eguiluz.