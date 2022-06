Panamericanos de Santiago: Bowling se realizará en mall

El presidente del COCH, Miguel Ángel Mujica, expresó su dolor por no poder dejar “un legado en el bowling” y tener que recurrir a un mall para los Juegos Panamericanos.

“En el centro comercial porque si no habría que construir uno y el Estado fue muy claro que no estaba dispuesto a construir. Van a estar muy bien ahí en La Florida”, aseguró Neven Ilic, presidente de Panam Sports.

Este hecho no fue del agrado de algunas autoridades del deporte. "Nos duele que realmente no podamos dejar un legado en el bowling. A mi me duele mucho, porque tenemos que recurrir a una infraestructura privada", aseguró Miguel Ángel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile.

"Como Federación de Bowling de Chile no nos parece que vaya a un centro comercial", sostuvo por su parte, el presidente de esta entidad, Fernando Peña.