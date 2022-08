Pamela Díaz y pensión de Manuel Neira: "no cubre ni la mitad del colegio"

La "Fiera" reveló detalles de la demanda que mantiene contra el ex futbolista de Colo Colo con quien tuvo dos hijos durante su matrimonio.

En la emisión que se estrenará este viernes del programa "Podemos Hablar", saldrán a la luz nuevos detalles de la demanda por pensión de alimentos que interpuso Pamela Díaz contra el ex jugador de Colo Colo, Manuel Neira.

Díaz contó que recién el año pasado decidió demandar tanto a Neira, como al padre de su tercer hijo, Fernando Telles, por pensión de alimentos.

"Nunca ellos (Manuel Neira y Fernando Téllez) tuvieron una intención de ayudarme hasta el día de hoy. Hoy hay un tema de un juicio, yo los demandé y cuando pasa este tema empecé a investigar y dije, este es el derecho de mis hijos. Recién hace un año me paga Manuel, antes nunca nada, y lo que me pasa no cubre ni la mitad del colegio. Con eso te digo todo", contó Díaz.

"A mis hijos, veo a Mateo y Trini, les conté toda la verdad, mi separación, cómo fue conmigo pero que no tiene nada que ver con ellos", señaló.

"Siempre he sido muy sincera, le dije a la Trini que su papá me cagó, a veces quizás no está tan bueno pero nadie me enseñó a ser mamá", sentenció la animadora de televisión.