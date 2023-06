Pamela Díaz nuevamente barre el piso con Manuel Neira

Pamela Díaz tuvo palabras para el goleador de Colo-Colo, la relación de la ex pareja no es de las mejores y así quedó demostrado en una entrevista que sostuvo la "Fiera". En Hoy se Habla, Díaz habló sobre el polémico caso de las joyas robadas en el que estuvo involucrado el ex futbolista profesional y padre de sus hijos. Todo partió luego de que Yamila Reyna le dijera que "“ya te casaste con joyas robadas".

La reconocida animadora estuvo como invitada al programa "Hoy se habla" que lideran Yamila Reyna, María José Castro y María Elena Dressel.

“Pero si no eran mis joyas robadas, ¿por qué todo el mundo me dice lo mismo?”, replicó Pamela Díaz a la animadora y humorista argentina. Tras ello, Reyna continuó: "Porque las choreó para ti, los usaste, pero tú no sabías de dónde venían”.

Luego de eso vino la impactante revelación de Pamela Díaz que sacó a relucir otra mancha en su pasado matrimonio con Manuel Neira: "Ni siquiera eran para mí (...) Eran para su amante. Si yo esas joyas no las recibí nunca. Y casi me fui presa por el tema".