Cruzados y Árabes animarán la tarde de domingo con un partido pendiente.

Hoy a partir de las 16:00 horas en el Municipal de La Cisterna, Universidad Católica y Palestino animarán un compromiso pendiente de la fecha 16 del Campeonato Nacional 2020.

El cuadro cruzado llega con el envión anímico de la agónica clasificación en Sudamericana a mitad de semana, donde derrotó por 2 a 1 a Sol de América pese a empezar perdiendo y sufrir una temprana expulsión.

Los dirigidos por Holan se enfrentan con un equipo árabe en crisis, que viene de cinco derrotas consecutivas y con la continuidad de Ivo Basay pendiente de un hilo. Actual puntero junto a Unión Española y Unión La Calera, un empate o un triunfo le permitiría al conjunto precordillerano retomar el liderato exclusivo.



Aunque los estudiantiles tendrán con una baja sensible. César Pinares, titular fijo en el once de la Franja, el ex Colo-Colo viajó a Brasil para firmar por el Gremio de Porto Alegre y dejará al elenco de Las Condes con un hombre menos para la segunda rueda.

Programación

- Palestino vs Universidad Católica, fecha 16, Estadio La Cisterna, 16 horas / Transmite CDF Premium.