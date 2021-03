El ex volante de La Serena se refirió a la salida de Colo-Colo en conversació con El Mercurio.El

Valdés agregó que : "no estaba para 90’ con Salas, porque tuve algunos problemas físicos en ese momento y porque a Mario no le adaptaba mi forma de juego, él quería un equipo directo y yo veía que necesitábamos controlar el juego, desgastar al rival, porque se nos metían atrás y buscar la profundidad en el momento adecuado".

"Nosotros pensábamos otra cosa desde adentro del campo de juego. Ahí pensó que nosotros no le servíamos para su forma de jugar y terminamos saliendo el Mago (Valdivia), (Agustín) Orión y yo", explicó.

"En un club tan grande como Colo Colo no es fácil ponerse la camiseta y rendir. Tú necesitas un entrenador con liderazgo y que dé una identidad de juego, que se identifique con la historia de Colo Colo. El equipo fue perdiendo confianza y terminó peleando el descenso, una lástima".

Pajarito aseguró que pese a que la pasada campaña el Cacique batalló hasta el final por mantener la categoría, "los únicos que no debieron salir del equipo eran Esteban (Paredes) y Julio (Barroso)".

"Es que no me importa la edad. Como a muchos entrenadores que he tenido que no les importa la edad, ¡lo que importa es el rendimiento en la cancha!".