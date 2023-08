Ronnie Fernández está viviendo un grandísimo momento en Bolívar, club del que es goleador y con quienes está a un paso de lograr clasificar a los cuartos de final de Copa Libertadores. En ese contexto que Jorge Fernández, padre del delantero, habló sobre el presente de su hijo.

Respecto al paso del delantero por Universidad de Chile, Jorge aseguró que en general trataron muy mal al jugador, por lo que está contento de que ahora esté en un lugar donde lo quieren y tratan bien.

"A él lo basurearon demasiado el año pasado. Por eso yo estoy contento de que él en Bolivia esté feliz. Está en un club donde lo está pasando bien, donde el ambiente es grato, el país lo quiere, lo tratan bien. Dicen que uno vuelve donde fue feliz y eso está pasando con Ronnie, lo que se demuestra en el gran momento", aseguró elen conversación con Deportes 13.

Respecto al momento actual que vive Ronnie Fernández, donde se ha alzado como la figura del Bolívar, añadió que "uno siempre quiere más, sobretodo uno como papá. Yo soy su fan n°1 pero también su crítico n°1. Él juega de '9', es un puesto complicado y a veces lo que pasa en la cancha no es todo su responsabilidad".

En esa misma línea, aseguró que "esas actuaciones espectaculares que tiene mi hijo a veces a mí no me sorprende, porque yo sé de lo que es capaz".

El patriarca de los Fernández Sáez también tuvo tiempo para referirse a las críticas que a veces recibe el exjugador de Universidad de Chile, detallando que no tiene problemas con que se le critique por lo que hace dentro de la cancha.

"Yo no tengo problemas con que critiquen a Ronnie en la parte profesional, porque no te gusta, porque no es el delantero que uno quiere para la Selección o para el equipo y con eso yo estoy totalmente de acuerdo porque así son las reglas del juego. Pero no cuando empiezan a descalificar con cahuines, con mentiras o meter a la familia", finalizó Jorge Fernández.