Padre de Paulo Díaz reveló detalles de su estado: “Está triste por no venir a la selección”

El padre de Paulo Díaz, Ítalo, habló sobre el complejo presente que atraviesa su hijo por su contagio de coronavirus, por lo que no podrá jugar con La Roja.

Gran conmoción generó Martín Lasarte hace unos días al presentar la nómina oficial de la Selección Chilena para la doble fecha eliminatoria de junio. Chile visitará a Argentina y recibirá a Bolivia, y uno de los grandes ausentes es el defensor Paulo Díaz.

El central de River Plate ha mantenido un gran nivel y es una de las figuras del equipo comandado por Marcelo Gallardo. Pese a eso, el aumento de contagios generado en el camarín “Millonario” afectó al chileno. Quien no solo se contagió, sino que se complicó por las secuelas de la enfermedad.

Una inflamación en el tejido que recubre al corazón lo mantiene alejado de la competencia. Motivo por el que no solo no podrá jugar por Chile, tampoco estará en el vital partido donde su equipo chocará con Fluminense para buscar el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Frente a eso, el padre de Paulo, el ex seleccionado nacional Ítalo Díaz, dialogó con Las Últimas Noticias al respecto. Y reveló detalles del estado en el que se encuentra actualmente el jugador con gran temporada en River.

"He conversado con Paulo, pero ya está. Él está triste por no venir a la selección, de no poder jugar en River Plate porque es súper sano. Está bien, porque han pasado muchos días", afirmó.

Revelando que "al principio sintió malestares y dolores. Como a todas las personas que les da el tema, a algunos les viene más grave. Lo vieron en los exámenes y prefirieron no exponerlo y cuidarlo".

Para finalizar, Ítalo lamentó lo sucedido porque Paulo Díaz "no toma, no fuma, pero está expuesto a este tema igual que todo el mundo que sale y debe trabajar. Las cosas pasan por algo. Es lamentable, pero debe recuperarse bien y después será un recuerdo".