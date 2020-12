Padre de Antonio Castillo arremetió contra DT de Huachipato: “No tiene idea de fútbol”

El papá de Antonio Castillo, jugador que salió llorando tras salir al minuto 18, se tiró sin filtro contra el entrenador acerero, Gustavo Florentín.

Una lamentable imagen dejó el último encuentro de Huachipato de este fin de semana. Y es que las cámaras del Canal del Fútbol registraron cuando Antonio Castillo, jugador acerero de 22 años, rompió en llanto cuando fue reemplazado en el duelo ante Colo-Colo en el Estadio CAP.

El Cacique partió el duelo poniéndose en ventaja, ya que en el minuto 2 Leonardo Valencia puso la apertura de la cuenta. El gol colocolino no solo desató el festejo albo, sino que también causó estragos en la banca del local, por lo que el entrenador decidió modificar rápidamente el esquema para ir por los tres puntos.

Ante eso, Gustavo Florentín, director técnico del cuadro de Talcahuano, decidió cambiar rápidamente su estilo de juego. Así, cuando se jugaba el minuto 18 del partido, el DT sacó del terreno de juego al defensor Antonio Castillo para dar ingreso al delantero Joffre Escobar.

El joven lateral no pudo contener la tristeza tras ser sustituído antes de la mitad del primer tiempo, y explotó en llanto al sentarse en la banca. Después del duelo, que finalizó con un marcador de 2-2, Florentín afirmó que el cambio respondió a una decisión técnica y le pidió valentía a su jugador.

"La decisión fue técnica. Sacamos un lateral marcador y pusimos un delantero más en esa zona. No había tiempo, porque estábamos en desventaja. Si el jugador no es valiente, se equivoca de profesión. Uno tiene que ser fuerte. No me preocupa. Fue una decisión mía y tengo todo el derecho a realizar lo que pienso con mi cuerpo técnico", expresó el estratega.

¿Habrá pasado con el gol?



Justo antes del empate acerero, Antonio Castillo lloró tras ser reemplazado por Joffre Escobar en el elenco "acerero".@Huachipato 1-1 @ColoColo#HuachipatoColoColoxCDF pic.twitter.com/N3GGdoGhsR — CDF (@CDF_cl) December 5, 2020

Castillo todavía no ha dicho nada sobre lo sucedido, pero quien golpeó la mesa fue su padre, quien explotó contra el técnico paraguayo en las redes sociales de Huachipato. "Fuerza hijo, yo siempre te voy a apoyar, siempre estaré contigo, eres joven y tendrás muchas oportunidades. Siempre se ha sabido que este DT no tiene idea de fútbol", disparó.

Incluso el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), se manifestó al respecto de la polémica acción. Por eso, mediante una publicación en redes sociales, el sindicato comandado por Gamadiel García exigió a Florentín disculparse públicamente por atacar a Antonio Castillo.

Jugar bien o mal un partido y ser criticado, es parte de nuestro trabajo, como le pasa a todos en sus respectivas áreas. Pero atacar a un futbolista por abrazar una profesión que ama, es una actitud deleznable. Exigimos disculpas públicas del DT Florentín @Huachipato pic.twitter.com/z2OQYJ70lA — Sifup Chile (@sifup) December 6, 2020

"Jugar bien o mal un partido y ser criticado, es parte de nuestro trabajo, como le pasa a todos en sus respectivas áreas. Pero atacar a un futbolista por abrazar una profesión que ama, es una actitud deleznable. Exigimos disculpas públicas del DT Florentín", indicó el Sifup.