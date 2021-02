Pablo Solari y su gol salvador: "No iba a permitir que Colo Colo descendiera"

El delantero argentino, Pablo Solari, se refirió al papel que cumplió en el partido por la salvación ante Universidad de Concepción para no descender.

Después de un semestre lleno de sufrimiento, Colo Colo dejó atrás su temporada más oscura, donde estuvo a punto de descender. En un partido definitorio, los albos vencieron por 1-0 a Universidad de Concepción y se salvaron de descender por primera vez en su historia.

Y quien se robó todos los aplausos tras la presentación fue el joven atacante argentino, Pablo Solari. El ariete de 19 años marcó un verdadero golazo que significó la salvación del “Cacique”, y señaló que tenía toda la confianza para jugar ese partido.

"Estaba muy confiado, obviamente que no era para consagrarme yo, sino que para sacar adelante el partido. Lo quería ganar y no iba a permitir que un grande como Colo Colo descendiera", señaló en conversación con ESPN Chile.

Con respecto a la previa del encuentro, y el multitudinario arengazo que recibieron por parte de los hinchas, se mostró emocionado. "Se me puso la piel de gallina, no me imaginé que había tanta gente. Me motivó muchísimo", confesó.

También tuvo palabras para el complejo partido ante Universidad de Concepción, e indicó que "después del partido contra O'Higgins estábamos muy mal. Pero dimos vuelta la pagina y fue todo muy positivo, por eso también lo sacamos adelante".

Con respecto a su relación con el entrenador Gustavo Quinteros, confesó que el DT le pidió "tranquilidad, él quería que yo terminara los partidos y me decía que confiaba en mí".

Sobre los objetivos para la temporada 2021, indicó que "tengo una expectativa positiva de pelear arriba, donde Colo Colo se merece. Y ganar algo con el equipo sería muy importante para mí".

"Quiero hacer un gran año y ganar algo con Colo Colo, que creo que es lo más importante", complementó.

Finalmente, confesó que una de sus metas en poder llegar a la Selección Argentina. "Uno siempre se ilusiona, pero estoy pensando en Colo Colo. Si no hago bien las cosas, no voy a llegar nunca a la selección", cerró.