Pablo Solari y el gol que salvó a Colo Colo del descenso: "Me cambió la vida"

El joven delantero de Colo Colo se refirió al gol que lo metió en la historia tras impedir que los albos descendieran en la temporada 2020.

Como un día histórico será recordado el 17 de febrero de este año en Colo Colo, después de la peor temporada de su historia. Los albos vencieron 1-0 a Universidad de Concepción en un intenso duelo de promoción, el cual finalizó con el cuadro de Macul manteniéndose en Primera División.

Y, justamente, el héroe de dicha histórica jornada fue el joven argentino, Pablo Solari. El ariete trasandino llegó proveniente desde Talleres de Córdoba y terminó siendo el autor del gol con el que el equipo de Gustavo Quinteros salvó la categoría.

“Siempre soñé con hacer un gol como profesional, pero nunca me imaginé hacer un gol así y con esa dimensión. Me cambió bastante, después del partido fue cuando entré en contexto del significado de ese gol”, reconoció en conversación con la prensa del “Cacique”.

Junto con eso, el atacante de 20 años igualmente reconoció que desde su llegada a Macul todo cambió. Sin embargo, tras ese gol de oro confirmó que todo cambió en su vida.

“Colo Colo me cambió la vida, antes no me conocía nadie y ahora si voy a un kiosco me piden fotos. La verdad es muy emocionante, no sé si soñé eso, pero sí quería ser reconocido y eso me lo dan los hinchas, estoy muy agradecido”, complementó.

Para finalizar, Solari dejó en claro que "mi familia siempre me apoyó, estuvieron conmigo y la verdad estoy siempre agradecido con ellos. Fueron mis pilares para ser lo que soy”.