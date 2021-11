Pablo Solari se defendió con todo tras polémicos dichos contra la UC

El joven puntero de Colo Colo, Pablo Solari, tuvo que salir a pedir disculpas tras un polémico comentario que lanzó contra Universidad Católica en Twitch.

Gran polémica generó recientemente Pablo Solari, quien emitió un duro comentario sobre Universidad Católica en un streaming en Twitch. Esto tras decir que “pero en el Monumental se cagaron” cuando supo que los cruzados habían vencido por 3-1 a O’Higgins en Rancagua.

A pesar de que en el momento se notó que lo dijo en tono de broma, el joven jugador albo tuvo que salir a disculparse tras lo sucedido. "Lo dije en un entorno entre amigos, j*diendo, y lo hicieron noticia. Igual no me interesa porque sé en qué entorno lo dije", indicó en otra transmisión.

"Obviamente que lo dije j*diendo, obviamente que los respeto pero lo dije j*diendo. Pero bueno, es así. Yo no tendría que haber dicho nada, mala mía. Les pido disculpas a los de la Católica que ve mi stream", complementó el ex Talleres de Córdoba.

Pero igualmente tuvo palabras para quienes no les causó gracia la broma, y lo taparon en insultos por su comentario sobre la UC. "Obviamente mucha gente que insulta es porque no ve mi stream, se lo tomaron mal porque la prensa lo sacó mal”.

“No tengo nada que ver con la Católica porque los respeto, no soy nada para bardear a la Católica. No fue con esa intención, lo sacaron de contexto. Fue una joda entre amigos, yo no tengo nada que ver", cerró.

Solari una vez más dejó en claro que siente un gran respeto por el tricampeón del fútbol chileno. Por eso, el ariete trasandino del Cacique pretende que la situación pase rápidamente al olvido ya que su intención jamás fue que se provocara el revuelo que se causó al respecto.