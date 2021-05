Pablo Solari mastica la derrota de Colo Colo: "Podríamos haber quedado punteros"

El joven delantero argentino reconoció que en Colo Colo están muy molestos tras perder con Palestino en el Estadio Monumental.

La polémica más grande de la séptima fecha del Campeonato Nacional 2021 se vivió en la comuna de Macul. Específicamente en el Estadio Monumental, donde Colo Colo cayó derrotado por 2-1 ante Palestino. Pese a eso, la figura del encuentro fue el árbitro Fernando Véjar, quien no cobró un polémico penal para los albos.

Desde ese momento, mucho se ha hablado en torno a la polémica jugada que protagonizaron Cristián Suárez y Gabriel Costa. Jugada que no fue cobrada por Véjar, y a lo que también se refirió el joven delantero trasandino Pablos Solari, quien dejó en claro su molestia sobre la jugada.

"Estamos un poco molestos por el tema del resultado y porque podíamos haber quedado primeros. Pero la verdad es que seguimos en el mismo camino. Hicimos cosas bien y los resultados van a llegar", señaló el autor del histórico gol que salvó al “Cacique” del descenso ante Universidad de Concepción.

"No me voy a meter mucho en el tema arbitral. Nosotros estamos enfocados en lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Haciendo mejor las cosas nosotros no vamos a depender tanto de los árbitros", complementó el ex Talleres.

Tras eso, el delantero reconoció que se mantiene confiado en que regresarán a los triunfos tras la pausa por las elecciones en nuestro país. Esto porque según sus propias palabras, están realizando de buena manera su trabajo.

"Las cosas se nos van a ir dando porque estamos haciendo las cosas muy bien. Tenemos un grupo con grandes jugadores, los resultados van a llegar y vamos a demostrar para lo que estamos", añadió.

Para finalizar, Solari recalcó que "hay que mejorar la conducta. Tratar de hablar menos con los árbitros y hacer nuestro juego. Hay muchas cosas que hacemos bien y tenemos que enfocarnos en eso".