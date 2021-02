Pablo Solari: "Estamos muy fuertes de cabeza para las finales que nos quedan"

El joven jugador de Colo-Colo, Pablo Solari, se refirió a su presente en Macul y a la ardua lucha que han tenido para no perder la categoría.

El jugador argentino, Pablo Solari, arribó en la actual temporada a Colo-Colo y con pocos partidos ya muestra cosas que ilusionan a los hinchas. Y en conferencia de prensa confirmó que el equipo está enfocado en los tres partidos que les quedan del actual campeonato para mantenerse en Primera División.

"Estoy pensando solamente en Iquique, estamos muy concentrados en ganar estas tres finales que nos quedan y después ver mis objetivos", confesó el jugador. Cabe destacar que se quedará una temporada más en el Cacique tras confirmarse la extensión de su préstamo desde Talleres de Córdoba.

Con respecto a lo mismo, confesó que "estamos muy fuertes de cabeza para las finales. Y nos preparamos cada partido para jugarlo como una final".

Al ser consultado sobre su rápida adaptación al cuadro que dirige Gustavo Quinteros, Solari reconoció que "este club es reconocido en Sudamérica y es el más grande de todo Chile, por eso siento así esta camiseta".

"Gustavo (Quinteros) me pide tranquilidad y que termine bien las jugadas. Que no me apure y tome buenas decisiones", complementó.

Sobre la confirmación de su estadía en el Estadio Monumental hasta diciembre de 2021, el argentino se mostró feliz. Reconoció estar "muy contento, le agradezco al club que me dio la posibilidad de jugar profesionalmente. Estoy contento en este hermoso club".

Sobre la comparación con Marcelo Barticciotto, ídolo albo, explicó que "es un orgullo que me comparen con un fenómeno así. No me siento parecido a nadie, yo hago mi juego y trato de mostrar mis cualidades".

Sobre los jugadores que admira, Solari concluyó añadiendo que "mirando el fútbol europeo veo monstruos. Como Alexis Sánchez y Kylian Mbappé, pero uno trata de hacerlo lo mejor puede".

Ahora, el próximo desafío de Colo-Colo se dará este sábado 6 de febrero a las 21:30 horas. El Cacique viajará hasta el Estadio Tierra de Campeones para medirse ante Deportes Iquique en lo que será una verdadera final.