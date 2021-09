Pablo Solari le agradeció a Gustavo Quinteros tras ganar la Copa Chile: “Siempre le agradecí a él y al cuerpo técnico, confiaron desde que llegué. Por eso puedo hacer mi juego”, dijo el argentino a TNT Sports.

Sobre su “tierra santa” (Talca) el Pibe dijo que “esta parece que es mi cancha, me dijeron que hiciera lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Me emociono, tengo lejos a mi familia, recién los llamé y no aguanto las lágrimas, los extraño mucho. No pude ni hablar, me largué a llorar apenas los vi en la videollamada. Es para ellos y toda esta gente hermosa. Es difícil estar lejos de la familia, pero la gente, todo el cariño que me dan, me hacen sentir como en casa, estoy eternamente agradecido”.

Para cerrar, añadió que “Colo Colo me cambió la vida, agradezco a los dirigentes, a todos los que confiaron. A mi familia. No me salían las cosas, pero la perseverancia me llevó a estar donde estoy. Le agradezco a todo el mundo. Me quedaría toda la vida en Colo Colo, pero depende de muchos factores, vamos a disfrutar de acá a diciembre”.

PROGRAMACIÓN:

Lunes 6 de septiembre

11:00 | Cobresal vs Ñublense | Estadio El Cobre

| Estadio El Cobre 20:00 | Universidad de Chile vs Deportes La Serena | Estadio El Teniente

Martes 7 de septiembre

15:00 | Deportes Melipilla vs Unión Española | Estadio Municipal La Pintana

| Estadio Municipal La Pintana 17:30 | Deportes Antofagasta vs Curicó Unido | Estadio Calvo y Bascuñán

| Estadio Calvo y Bascuñán 20:00 | Universidad Católica vs Audax Italiano | Estadio San Carlos de Apoquindo

Miércoles 8 de septiembre