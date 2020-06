El argentino es uno de los mejores jugadores del Cacique.

El delantero conversó con un programa argentino y aseveró que “ese recuerdo y esa experiencia de haber vestido la camiseta de Boca para mí fue muy especial. Fue un club que me dio mucho, que me formó como persona, como futbolista, me hizo disfrutar muchísimas cosas”, partió diciendo.

“Siempre digo que la vuelta tiene que ser de mutuo acuerdo. Estuve cerca en el 2013, 2014. Ojalá antes de retirarme tenga la posibilidad de volver a vestir la camiseta. Acá en Colo Colo me han tratado muy bien”, comentó sobre la real posibilidad de volver a la Bombonera.

Sobre su situación en Chile, Mouche dijo que “no estoy muy acostumbrado a estar encerrado en mi casa. No existe nada comparado a la rutina que tenemos de ir al campo, al gimnasio. Te cambia la cabeza, te cambia muchísimas cosas“, comentó.

Al finalizar, tuvo palabras para Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca y la posibilidad de regresar a su país: “hace muchísimo tiempo que no hablo con Román, nunca tuvimos un contacto fluido fuera del club. Difícil decirle que no a charlar con Román. Tengo contrato en Colo Colo hasta fin de año“, cerró.