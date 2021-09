Pablo Mouche y Colo Colo: “Me hubiese gustado estar en esta linda etapa”

El ex delantero de Colo Colo, Pablo Mouche, mira desde lejos el gran presente albo y disparó duras críticas contra la anterior directiva del club.

Después de salvarse de no descender, Pablo Mouche fue uno de los jugadores que se despidió de Colo Colo. El delantero argentino salió de Macul tras una pésima temporada 2020, y se fue del país para buscar nuevos aires en su carrera.

Sin embargo, su salida como la de otras grandes figuras del equipo, como Esteban Paredes y Julio Barroso, terminó ayudando en la renovación del plantel. Y esto ha traído consecuencias que se disfrutan, ya que el equipo se coronó campeón de la Copa Chile y es el líder absoluto del Campeonato Nacional.

Y en diálogo con Al Aire Libre en Radio Cooperativa, Mouche mostró su felicidad por la actualidad alba. "Me hubiese gustado irme de otra forma y estar en esta etapa linda que están pasando ahora, con otro clima, otro aire, otra gente”.

“Hubiese tenido el rendimiento que tuve generalmente cuando llegué a Colo Colo, y que después en los últimos meses fue más irregular por muchas cuestiones. Me hubiese gustado estar en esta linda etapa donde se puede disfrutar de otra forma", complementó.

"Me hubiese gustado seguir. Tuve la oportunidad y no se logró. Después vino la crisis con la dirigencia por el tema de la pandemia, que para mí fue detonante para muchas idas del club y rendimientos que fueron subiendo y bajando, más la situación deportiva, pero me quedo con lo mejor".

Añade que "fue unilateral y limitante, y la verdad es que nos pusieron en una situación bastante incómoda al principio. Nosotros como grupo siempre intentamos apaciguar las cosas, llegar a un buen puerto de negociar, pero en ese momento Blanco y Negro pensó que era el camino y nosotros que no lo era”.

“Hubo muchos desencuentros, idas y vueltas que no nos llevaron a un acuerdo y eso fue cada vez un problema más grande, se desencadenó en lo que pasó", siguió.

"No entrenar, cuando tuvimos que volver la preparación fue corta, de cuatro semanas con tanto tiempo parado, sin entrenamiento ni seguimiento del plantel, después con tantos partidos encima, cuando seguíamos en competencia los problemas seguían estando. Eso juega en la cabeza, en el físico, y la mala preparación a la larga cuesta caro", continuó.

Para finalizar, recordó lo que fueron sus Superclásicos ante la U. "Lo recuerdo como uno de los mejores clásicos que tuve, por la gente y lo que significa. Gracias a Dios pude participar en cuatro de ellos y salir ganador en la mayoría".