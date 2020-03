Pablo Mouche fue la figura excluyente de la victoria de Colo Colo sobre Athletico Paranaense por la Copa Libertadores 2020. El puntero trasandino anotó un gol que celebró emocionado recordando a su padre, quien falleció hace algunas semanas en Argentina.

El jugador del partido, analizó el triunfo y se refirió a su gol en el Monumental:

“Es una competición que me gusta mucho y da mucho prestigio. Después de tantos años volver a convertir es muy lindo. Hoy me pone más feliz porque pude ayudar a que el equipo pueda ganar”

El ex Boca Juniors comentó en conferencia de prensa que “estoy muy contento por lo que realizó el equipo, por el partido inteligente, por el esfuerzo que hicimos. Merecimos ganar el partido. El gol fue una buena jugada nuestra, elaborada y se pudo terminar por dentro después de hacer la diferencia por fuera que es lo que trabajamos estos días, lastimar por fuera para terminar por dentro. Se pudo realizar en algunas situaciones donde lo pudimos concretar”.

Para cerrar, aseguró que el mal momento del Popular está quedando atrás: “no lo tomo con desahogo, creo en este equipo desde el primer día, de que arrancamos la pretemporada. Confío en este grupo. Las cosas no venían saliendo bien, los resultados no se daban y el funcionamiento no era acorde a lo que veníamos trabajando y lo que queríamos, pero de a poco este equipo está saliendo adelante, revierte ese mal momento, esos malos resultados”.