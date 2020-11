El ex Boca rompió el silencio tras el agónico gol ante Audax Italiano.

Colo-Colo venció 1-0 al cuadro Itálico en un partido de infarto, los albos llegaron como colistas al duel tras el triunfo de La Serna ante Cobresal.

El trasandino le dio el triunfo al cuadro popular, tras aquello Mouche aseveró que:

“Quedé un poco cansado, hacía mucho que no estaba del inicio. Algunas complicaciones, algunas lesiones, es parte del trajín del parate y en los momentos complicados arriesgar un poquito más para poder llegar y por eso me demoré más de la cuenta, pero lo importante es que el grupo está unido, está con fuerza. Sabe lo que nos estamos jugando, es una situación difícil. El momento no es el mejor, no es el que esperábamos. Entonces, es importante que el grupo esté consciente, responsable y comprometido y eso lo siento de parte de todos”, manifestó en entrevista con el CDF.

Sobre el mal momento de Colo-Colo, el puntero no tiene dudas: “El grupo está consciente, sabe lo que nos estamos jugando. Tenemos que hacernos responsables y aceptar el momento en que estamos transitando, no es el mejor. Obviamente que es una posición difícil para todos, es incómoda, no nos gusta. Tenemos que hacernos grandes, hacernos hombres y poner los huevos sobre las mesa y aceptar que estamos en esta situación y sacar esto adelante”, indicó.

Con este resultado, Colo Colo escaló del último al penúltimo lugar de la tabla con 17 puntos, mientras que los itálicos se situaron en el noveno puesto con 24 unidades.