Pablo Mouche sobre Erling Haaland: "No es un crack"

Erling Haaland fue genio y figura en la Champions League 2023, ya que anotó cinco goles en la goleada 7-0 sobre el RB Leipzig, lo que le valió meterse entre los tres jugadores que ostentan este récord. Para Mouche, el delantero no es tan crack como lo pintan.

"Me parece un goleador fantástico, pero crack no es. No es un crack. Es un goleador descomunal, va a seguir rompiendo récords, pero a mí me gusta otro estilo. Crack es magia, fantasía, ser más completo", expresó el delantero de 35 años que milita en el club Atlanta, del Ascenso argentino.

Además cree que Sergio Agüero es mil veces mejor: "¿Hacía goles? Millones, y sí es crack. ¿Por qué? Era habilidoso, desequilibrante, se sacaba dos o tres tipos de encima. Es una opinión mía, personal, a gusto de Pablo Mouche".

De inmediato Mouche ganó algunos adeptos a su pensamiento, así como quienes no estuvieron de acuerdo y lo hicieron saber en redes sociales: "Ahora se va a poner re triste Haaland que juega en el City y hoy metió 5 en Champions", indicó un usuario en una publicación de Twiiter de TNT Sports Argentina.