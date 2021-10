Pablo Mouche recordó peculiar arenga que le hizo a los jóvenes en Colo Colo

El actual ariete del Sud América de Uruguay, Pablo Mouche, habló sobre la cantera alba y le envió un particular mensaje a Iván Morales.

Una abrupta salida fue la que vivió Pablo Mouche de Colo Colo, luego de los conflictos con Blanco y Negro por su renovación, que finalmente no se llevó a cabo.

Actualmente, el delantero se encuentra siendo parte de Sud América de Uruguay, desde donde analizó el presente de los albos y el rendimiento de los jugadores más jóvenes, a quienes criticó duramente cuando fue parte del club.

En aquel entonces señaló que “ahora los chicos dan una conferencia en un momento difícil, pero después para tener el auto caro, el celular más caro, comprarse la ropa de último modelo o para tener contrato con marcas importantes, ahí no son tan chicos”.

“¿Cuándo vas a salir del cascarón? Si quieres jugar en Colo Colo, hazte cargo. Porque para pedir el iPhone, el departamento o el botín de Cristiano Ronaldo, para eso está todo bien”, agregó el futbolista.

Sobre esto, ahora Pablo Mouche indicó a AS Chile que “no estábamos tan equivocados los grandes cuando tratábamos de aconsejar a los más chicos. No es porque nos creemos que sabemos todo, o que somos los papás, o los que castigamos. Les hablamos porque ya vivimos esa experiencia, porque ya nos retaron en ese momento y nos hicieron entrar en el camino correcto para no hacer cagadas, poder explotar y enfocarnos solamente en jugar al fútbol”.

Por otro lado, se refirió a Iván Morales, actual goleador de Colo Colo: “Tiene unas condiciones tremendas. Todo el mundo sabía que las tenía y nadie las discutía. Hoy en día lo está demostrando dentro de la cancha, que es donde tiene que demostrar, donde él sabe. Gracias a Dios pudo entrar en el camino correcto, hacer las cosas bien y pensar en jugar, en que esto es su trabajo”.