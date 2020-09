Pablo Mouche reconoció que se siente incómodo con Colo-Colo: "Tenemos que sumar de a tres"

Pablo Mouche se refirió a la compleja situación que vive el Cacique en la actualidad ya que los malos resultados deportivos lo tienen peleando en la parte baja de la tabla, mirando de reojo al descenso.

En conferencia de prensa, el ariete trasandino confesó que “es una situación incómoda, verse tan abajo en la tabla de posiciones no es grato, no es algo que me pone contento y es obvio. El objetivo y el desafío que tenemos es salir lo más rápido de esa posición”.

Además reconoció que “a partir de mañana tenemos que ponernos en la cabeza que tenemos que sumar de a tres. Es raro ver a los equipos grandes allí abajo y es una presión extra, porque siempre se les exige ser protagonistas y pelear el campeonato hasta las últimas fechas”.

También le preguntaron si es que sentían que el título se les escapó, teniendo en cuenta que aún restan fechas del Campeonato Nacional, a lo que el ex Boca Juniors admitió que “es difícil hoy hacer un análisis para ver si nosotros estamos para pelear el campeonato o ser campeones. Tenemos que ser realistas y pensar que hoy el puntero está muy lejos, nos sacó catorce puntos de diferencia y eso es muchísimo en un torneo.Más aún cuando tenemos Copa Libertadores de por medio".

"No puedo asegurar que vamos a pelear el campeonato, pero sí puedo asegurar que vamos a trabajar para salir de la situación que estamos, a seguir trabajando para seguir mejorando como equipo para salir del fondo de la tabla", agregó.

Con respecto al entrenador, Gualberto Jara, Mouche aseguró: "Lo veo muy tranquilo, trabajando muy bien y obviamente acomodándose a esta nueva normalidad.Tenemos el mensaje de él, que es el mismo nuestro, que esto va a llevar un poco de tiempo. Yo sé que para la gente esto es difícil, es difícil pedir paciencia y tranquilidad al espectador y a la prensa cuando no se dan los resultados o el funcionamiento que quiere en la cancha".

Finalmente, al ser consultado por Nicolás Blandi fue categórico en señalar que "hablar de Blandi y Paredes es hablar de dos goleadores de raza. Para nosotros y para cualquier equipo son muy importantes. No tengo dudas de que a 'Nico' cuando se le abra el arco, se va a cansar de hacer goles. Lo conozco y es así".