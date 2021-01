El puntero por izquierda del Cacique analizó el complejo momento que vive el cuadro popular.

“Nosotros no manejamos ese tema, lo ve la persona encargada. Ahora los chicos dan una conferencia en un momento difícil, pero después para tener el auto caro, el celular más caro, comprarse la ropa de último modelo o para tener contrato con marcas importantes, ahí no son tan chicos”, partió diciendo Mouche.

Luego, el trasandino aseguró que “estuve en Boca con 19, 20 y 21 años. He pasado por situaciones muy difíciles también y di entrevistas, fui a conferencias”.

“Me mandé mil cagadas cuando chico y di la cara y me puse frente a una cámara para ofrecer disculpas. ¿Por qué un chico no puede? ¿Por solo tener 22 años?”, añadió en medio de la polémica por las fiestas de Iván Morales.

Para cerrar, Mouche volvió a repasar a los jugadores más jóvenes. “¿Cuándo vas a salir del cascarón? Si quieres jugar en Colo Colo, hazte cargo. Porque para pedir el iPhone, el departamento o el botín de Cristiano Ronaldo, para eso está todo bien”.

Vale mencionar que el próximo duelo de Colo Colo será este domingo 31 de enero, a partir de las 18:30 horas, cuando reciban en duelo pendiente a Unión La Calera.

Los hinchas reaccionaron a las duras palabras de Miuche:

Aburrido de Mouche. Cero empatía con los juveniles e incapaz de comprender el momento que estamos viviendo como club. Si ni siquiera puede mostrar su apoyo a los chicos ni hacerse cargo de la situación en una entrevista, cómo podemos esperar que lo haga en la cancha. https://t.co/uG0b8M1ou8 — Robinson Lima (@RobLima1991) January 27, 2021

Mouche dijo una gran verdad, pero no era el momento y fue completamente innecesario en este momento dónde por fin íbamos a tener una semana tranquila, igual si no le damos color nosotros las basuras qlos de la prensa que nos quieren en la B no van a seguir inflando el tema — Jotai (@nuevonuevojotai) January 27, 2021

Ayer el Taimado de Mouche dijo verdades sobre los Juveniles de Colo colo, Pero ahora saltan todos los weones pq a los Juveniles no se puede decir nada pq les da Ansiedad. — Naxo Albo 0. JAN10 (@NaxoAlbo01) January 27, 2021

Jugando para atrás todo el año, oye ridiculo ctm, el gol de parraguez que gritaste el fin de semana, no lo gritas si no fuera por mouche, el gol a Everton, el gol a Audax, la jugada vs Antofagasta, puta que juega bien el wn jugando para atrás 🤣, hagan resúmenes radiales nomas — AlboCampeón (@Albolocura9191) January 27, 2021