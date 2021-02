El delantero se manifestó a través de su cuenta de Instagram tras los rumores sobre su salida.

Desde Radio ADN anunciaron que Mouche no será más jugador de Colo-Colo, la noticia dejó la escoba en el pueblo colocolino. El mismo jugador comentó el "rumor":

Y pese a toda la información ya entregada, Pablo Mouche decidió manifestarse a través de su cuenta de Instagram, donde se mandó un "enredado mensaje":

"Mientras queden partidos por jugar, yo de Colo Colo no me voy", fueron las palabras del ex jugador de Boca Juniors y San Lorenzo para referirse al tema del día en el mundo colocolino.

Desde Colo-Colo aseguran que el jugador está lesionado, se tara de un desgarro fibrilar en músculo aductor largo que sufrió Mouche. Esta lesión lo imposibilita jugar ante Los Celestes en Rancagua y un posible duelo de definición para no bajar a Primera B.