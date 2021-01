El ex Boca analizó el mal momento que vive el club albo en la tabla de colocaciones.

El puntero del club popular rompió el silencio en Pelota Parada de CDF:

"Voy a segur en el club, voy a seguir hasta que esto se termine y esperemos que sea con un final feliz, que nos quedemos en primera división y que Colo Colo pueda seguir donde tiene que estar", explicó.

Pablo Mouche también se mostró molesto por la mala onda hacia el plantel: "No vale de nada pensar, criticar y hablar de lo que ya pasó meses atrás. No sirve y no contagia de buena forma a lo que viene. Hay que sacar a Colo Colo de esta posición y al termino cada uno tendrá que hacer su autocrítica", detalló.

Para finalizar agregó que, "yo creo que hoy todos tenemos que apoyar, por eso aveces a uno lo sorprende o le molesta que mucha gente intente que Colo Colo le siga yendo mal. Es increíble escuchar a gente que estuvo involucrada con el club, ex jugadores y ex técnico y que hoy se ponen en el papel de criticarnos. Nos dicen que no merecemos esta camiseta y a uno le sorprende, pareciera que quieren que a Colo Colo le vaya peor. Hoy tenemos que estar unidos, después habrá tiempo para ver quién tiene que estar o no", cerró.